FOTO – Zielinski, la risposta a De Laurentiis arriva da sua moglie: il messaggio sui social

Negli ultimi giorni, le voci di calciomercato sul Napoli si sono moltiplicate, arrivando a mettere in discussione calciatori che fino ad ora sembravano confermati. Le parole di Aurelio De Laurentiis al corriere dello sport non hanno fatto che alimentare la situazione. In particolare, sono state le parole su Zielinski a scatenare i rumors: “Piotr Zielinski? Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Parole del tutto emblematiche da parte del patron azzurro, che hanno fatto scatenare tutti i tifosi napoletani. Se ci si aspettava una risposta da parte del calciatore polacco, questa è arrivata invece dalla persona più vicina a Zielinski: sua moglie. Infatti, sui propri social, Laura Slowiak ha condiviso nelle storie un’immagine emblematica. Nella foto, c’è ritratto il momento in cui Zielinski si lascia andare dopo il gol di Raspadori contro la Juventus della stagione scorsa. Didascalica, la frase che accompagna l’immagine: “Giù le mani da Piotr”. Indizio significativo, che potrebbe significare molto nella trattativa per il rinnovo della stella azzurra.