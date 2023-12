FOTO – Svelato il calendario fino alla 27esima giornata di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso pubblico il calendario del campionato fino alla 27esima giornata. Di seguito, i turni dalla 20esima alla 27esima giornata:

Da segnare sul calendario, le date dei big match degli azzurri. Infatti, il 28 gennaio andrà in scena la sfida all’Olimpico contro la Lazio. A distanza ravvicinata, il Napoli affronterà poi il Milan l’11 febbraio al San Siro, e infine il 3 marzo la Juventus al Maradona. Da notare anche la sfida con il Sassuolo, valida per la 21esima giornata, che però si giocherà soltanto il 28 febbraio. Il motivo è semplice: la giornata si giocherà in concomitanza della Supercoppa, competizione in cui il club azzurro è impegnato.