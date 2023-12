De Laurentiis rivela: “Garcia? Già alla presentazione capii di doverlo mandare via. Vi spiego…”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi del Corriere dello Sport. Ecco un estratto molto interessante su Rudi Garcia.

“Capii che avrei dovuto esonerare Rudi Garcia già alla presentazione. Quando disse di non aver mai visto giocare il Napoli di Spalletti avrei dovuto fare un colpo di teatro e dire: “Ecco, ve l’ho presentato, adesso lo mando via”. Perché uno che dice quella frase non può rimanere. La presi a ridere, ma lo ha ripetuto anche altre volte. Ha preteso poi di mandare via un preparatore perfetto come Sinatti per prenderne uno che imballa i giocatori dal punto di vista fisico. Me lo avevano detto…”.

Fonte: Corriere dello Sport