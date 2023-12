Come riporta il Corriere dello Sport, sono state settimane di lunga riflessione per Aurelio De Laurentiis quando ha dovuto scegliere il successore di Spalletti. Il primo nome era Thiago Motta, ma l’italo-brasiliano non se l’era sentita. Poi è stata la volta di alcuni profili internazionali, tra cui Luis Enrique e Nagelsmann. Poi ho virato su Garcia perchè aveva già allenato in Italia e aveva ottenuto due secondi posti in una squadra come la Roma che in quegli anni aveva uno spogliatoio caotico.