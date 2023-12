Ugolini: “Al momento il Napoli sta lavorando per rinnovare Osimhen, il nodo è la clausola da inserire”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato del rinnovo dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, che sembra più vicino rispetto ai mesi scorsi. Al momento però c’è ancora da sciogliere un nodo, che è al momento rappresentato dalla clausola rescissoria da inserire nel contratto. Queste le sue parole: “Il tempo stringe, dopo il dialogo interrotto in estate c’è stata una riapertura. Il Napoli si sta applicando in ogni modo per trovare un punto d’incontro con l’agente del calciatore, al momento il nodo da sciogliere è rappresentato dalla clausola rescissoria che bisogna inserire nel contratto. Una situazione che bisogna sbloccare a breve, non è detto che in primavera Calenda decida di aprire nuovamente per il rinnovo”.