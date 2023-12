SuperLega – La Corte di Giustizia Europea rilascia la sentenza: i dettagli

La Corte di Giustizia Europea si è espressa sulla vicenda della la SuperLega. L’Organo Europeo si è espressa a favore della competizione attraverso un comunicato ufficiale. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abuso di potere dominante da parte di UEFA e FIFA. Le norme FIFA e UEFA sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell’UE. L’UEFA non ha il controllo esclusivo sul calcio, si può organizzare una competizione per club e la SuperLeague non può essere discriminata in alcun modo. I club possono decidere del loro futuro. Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione”.