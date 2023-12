Sky – Le probabili formazioni del big match dell’Olimpico, torna in campionato dal 1′ Mario Rui e Natan di nuovo centrale

Sabato sera all’Olimpico il Napoli affronta la Roma di Josè Mourinho, in una sfida fondamentale per la lotta Champions. Entrambe le squadre si trovano in pochi punti, e devono provare ad agganciare il Bologna di Thiago Motta, che si trova al momento al quarto posto. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella formazione titolare azzurra ritorna dal 1′ Mario Rui, e dà così la possibilità a Natan di tornare al centro della difesa al fianco di Rrahmani. Per il resto la formazione titolare è la stessa di quella schierata con il Cagliari settimana scorsa al Maradona. Dall’altra parte torna invece Romelu Lukaku, che ha saltato la trasferta di Bologna per squalifica, e sarà affiancato da El Shaarawy nell’attacco a 2 giallorosso. Queste le probabili formazioni:

Roma – Rui Patricio; Llorente; Mancini; Ndicka; Kristensen; Cristante; Paredes; Bove; Zalewski; El Shaarawy; Lukaku

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Natan; Mario Rui; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Osimhen; Politano; Kvaratskhelia