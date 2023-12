Di Marzio: “Sempre più Lipsia nel futuro di Elmas. Il Napoli valuta uno tra Mazzocchi e Faraoni con Zanoli in prestito”

Si avvicina il mercato di gennaio, e gli azzurri potrebbe perdere uno dei pezzi pregiati della casa, ovvero il macedone Elif Elmas. Per l’ex Fenerbache è sempre più vicino il Lipsia, con il Napoli che valuta attentamente l’offerta del club tedesco di 25 milioni, con l’operazione che potrebbe chiudersi a breve. Oltre al numero 7 possibile cessione anche per Zanoli, con il terzino destro che è promesso sposo del Genoa in prestito, dove potrebbe trovare più spazio. Per sostituirlo il Napoli, come riportato da Gianluca Di Marzio valuta ben 2 nomi, Pasquale Mazzocchi della Salernitana e Marco Faraoni del Verona. Il club azzurro insiste sull’esterno del club granata, ed è pronto a investire per lui fino a 2 milioni, in caso di richiesta più alta, con i granata che vorrebbero 4 milioni, si virerebbe sul capitano dell’Hellas, già cercato in estate.