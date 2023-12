CdS – Mazzarri non ha inciso: il Napoli è smarrito!

Questo periodo non è il periodo più splendente che il Napoli ha vissuto. Nella sua storia calcistica i partenopei hanno superato molte difficoltà, ma questo momento di buio e smarrimento sembra essere più difficile che mai. Con lo scudetto cucito sul petto le crisi sembrano ancor più insormontabili. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha analizzato quanto successo negli ultimi mesi e l’operato di Walter Mazzarri. Questo quanto evidenziato:

“Mazzarri l’ha dialetticamente toccata piano (si fa per dire) e in quella frase ci ha infilato – in un’analisi, non in una banale riflessione – il senso di smarrimento di una squadra ch’è ancora campione d’Italia e che però pare finita in conflitto con se stessa. Mazzarri non è riuscito ad incidere, non come avrebbe voluto o come avrebbe sperato, portandosi appresso tutto ciò che aveva studiato dinnanzi alla tv. Che ci sia un clima vagamente (?) appesantito, che sia finita la luna di miele, che dentro questo Napoli si sia rotto qualcosa, che improvvisamente ma neanche tanto quella foto da Mulino Bianco sia stata macchiata da interessi inconciliabili, che ora diventano divisivi: Mazzarri ha scoperchiato la pentola, rovesciandone poi il contenuto brutalmente sulla pelle degli eroi di ieri – 4 maggio 2023 per la conquista dello scudetto, 4 giugno 2023 per la celebrazione ufficiale – per alcuni dei quali già pare non ci sia un domani”.