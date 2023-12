CdM – Mercato di gennaio, Mazzarri fa una richiesta specifica ad ADL: i dettagli

Le voci di mercato tornano ad aleggiare in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, Walter Mazzarri avrebbe avanzato due richieste al patron azzurro. Il tecnico vuole due nuovi innesti per la difesa. Questo quanto evidenziato:

“Elmas ha una trattativa avviata con il Lipsia, in estate non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e il Napoli potrebbe valutare una proposta di 25 milioni di euro. Lo scouting del club di De Laurentiis sta ricercando sia un profilo con le caratteristiche di Anguissa che un eventuale sostituto di Elmas. Non sono gli unici cambiamenti previsti: se parte Zanoli arriva un vice Di Lorenzo e Mazzarri ha chiesto un difensore più esperto. Queste le ultime novità di mercato. Ma l’allenatore del Napoli ha chiesto anche un altro difensore, un centrale veloce. La novità che si legge sul quotidiano è che potrebbe fargli spazio Ostigard se ci fossero le condizioni per andare a giocare di più altrove. A Mazzarri spetta il compito complesso d’affrontare problematiche anche nella gestione del gruppo dovendo fare i conti con questioni non risolte in estate, come quelle contrattuali nel caso di Zielinski ed Elmas, che si sono manifestate in un’annata dai risultati finora deludenti”.