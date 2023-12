Elmas-Lipsia, c’è l’accordo: dalla Germania filtrano i dettagli del contratto

Per il Napoli, si è capito, quest’anno non sarà altro che un anno di passaggio. Infatti, la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone è stata soltanto l’ultima caduta in ordine cronologico degli azzurri. Mentre si cerca a chi imputare la colpa, il mercato di gennaio si fa sempre più vicino. Per questo motivo, i pezzi pregiati del Napoli stanno già pensando di cambiare aria. Il primo è Eljif Elmas, che sembra vicinissimo al Lipsia. Il macedone ha accettato le condizioni del club tedesco, quindi ora la riuscita dell’operazione dipende solo da ADL.

Secondo quanto riporta la Bild, il Lipsia è interessato a Elmas per sostituire il partente Emil Forsberg, leggenda del club. Sky Sport Germania invece ha reso noti i dettagli dell’accordo: 3 milioni a stagione fino al 2028.