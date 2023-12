Di Marzio: “Napoli e Juve in competizione per Højbjerg, la situazione”

Secondo quanto riportato quest’oggi dal celebre giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il Napoli e la Juve stanno entrando in competizione per un calciatore. Si tratta di Hojbjerg, centrocampista classe 1995 del Tottenham. Il danese sembra essere sempre più vicino a salutare il club di Londra, ma non a dirgli addio. Infatti, sempre secondo Di Marzio, gli Spurs al momento avrebbero aperto ad un prestito, non ad una cessione immediata. Queste le sue parole sul suo sito:

“Alla Juventus piace anche Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, che ha dato un’apertura al prestito con obbligo di riscatto. Il danese rimane una possibilità, ma è seguito anche da altre squadre, sia in Serie A sia in Premier League: tra queste c’è anche il Napoli. Per il momento non è stata ancora presa una decisione definitiva su chi affondare il colpo per il centrocampo”.