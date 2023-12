L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul Barcelona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Secondo il quotidiano con il Napoli spallettiano non ci sarebbero stati problemi, c’era altra grinta e altro dominio del campo. Quel Napoli non c’è più. Mazzarri sta lavorando a una ricostruzione dopo le strane mosse di Garcia, ma la missione è complessa perché deve dare una nuova identità alla squadra e recuperare i singoli quasi tutti sotto i loro standard. Dipenderà dai vari Lobotka, Kvaratskhelia ed Osimhen e dipenderà dalla lunghezza della Coppa d’Africa e dal Barcellona. L’attacco catalano è strabordante: Lewandowski, Joao Felix, Yamal, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha. Stesso discorso della mediana con De Jong, Gundogan, Pedri. Però la sensazione è di una squadra con scarso equilibrio. Xavi è in discussione, Lewandowski scontento e non più giovanissimo. Fuori casa i problemi si amplificano e non soltanto in Champions. Il Napoli non può risparmiarsi all’andata, perché poi al Montjuic è dura. Senza dimenticare che in ballo c’è anche il Mondiale per club: uscire subito significa dare il via libera alla Juve come seconda italiana.