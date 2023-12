L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che schiererà Walter Mazzarri per la sfida di stasera contro il Frosinone. Secondo il quotidiano Mazzarri rivoluzionerà il suo tridente, in un colpo solo. L’allenatore, per questa sera abbandonerà il concetto di titolarissimi, infatti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia partiranno tutti dalla panchina. Gli impegni ravvicinati e il giorno libero concesso alla squadra lasciano intendere un numero ampio di cambi, rispetto alla vittoria sul Cagliari. Si andrà verso dunque un inedito trio d’attacco. Simeone sarà al centro per la sua quarta presenza dal primo minuto, l’ultima risale alla fine di novembre, quando segnò al Real Madrid. Ai lati del Cholito, ci saranno Raspadori e Lindstrom.