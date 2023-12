L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su cosa migliorare in casa Napoli in vista della doppia sfida di Champions contro il Barcelona. Secondo il quotidiano il doppio confronto con il Barcellona dipenderà da tante variabili. Sono due squadre che nella prima parte della stagione hanno evidenziato un equilibrio tattico precario. Il Napoli concede troppo nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità di trovare un corridoio largo per servire un compagno e avvicinarsi a Meret. Questione tattica, di distanze e raccordo tra reparti, ma anche atletica. Anguissa, non è più dominante come l’anno scorso. Senza Kim, poi, non ci sono altri difensori veloci a recuperare all’indietro. Insomma, Mazzarri deve riaccorciare la squadra e restituirle serenità nel leggere i momenti della partita.