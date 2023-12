L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo il quotidiano la Coppa Italia è di nuovo, una missione da assorbire, porta in sé il ricordo plastico del primo trionfo di Mazzarri nel 2012 e funge da sottofondo per dedicarsi ad altro. Altro obiettivo è il quarto posto che sa di Champions League e poi ovviamente la Supercoppa a Riyad che rievoca i ricordi di Doha nel 2014 con Rafa Benitez. Infine ci sarà lo scontro con il Barcelona al Maradona il 21 febbraio e poi il 12 marzo sulla collina del Montjuic