L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano per Elmas il 2023 è finito dopo che gli esami strumentali di ieri hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Tra l’altro, la sua posizione tornerà in discussionr in vista del mercato di gennaio. Il Lipsia, in estate già molto interessato, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta intorno ai 25 milioni di euro. Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi.