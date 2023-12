L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla formazione che schiererà Walter Mazzarri per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Frosinone. Secondo il quotidiano per gli ottavi di finale ci sarà un ampio turnover. Fuori dall’inizio Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e altri sei elementi schierati titolari contro il Cagliari. Saranno nove i cambi rispetti a sabato, superstiti solo Natan, che giocherà al centro della difesa e Cajuste a centrocampo. Per il resto dentro Gollini, Zanoli, Ostigard, Mario Rui, Gaetano, Demme, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Per Zanoli e Gaetano si tratta dell’esordio dall’inizio; per Demme, invece, addirittura del debutto stagionale