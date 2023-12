Mundodeportivo, Xavi sa come vincere

Come riporta il Mundodeportivo, il prossimo avversario dei blaugrana in Champions League sarà il Napoli. L’ultima vittoria della Champions del Barcellona risale al 2015 e fu proprio Xavi ad alzarla al cielo di Berlino. L’ultima sfida fra Napoli e Barcellona risale alla stagione 21/22 dove lo stesso tecnico ed ex capitano blaugrana aveva battuto i partenopei nella sfida fra la terza squadra della champions League e la seconda dell’Europa League. Il Napoli, dal suo canto, non vuole concedere nulla ai blaugrana e farà di tutto per smontare questo tabù.