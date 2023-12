Roma-Napoli, biglietti in vendita da lunedì: prezzo e modalità di acquisto

Archiviata la vittoria col Cagliari, il Napoli ospiterà il Frosinone al Maradona per gli ottavi di Coppa Italia. Intanto, lunedì partirà la vendita dei biglietti di Roma-Napoli per il settore ospiti. Gli azzurri saranno all’Olimpico sabato 23 dicembre per sfidare i giallorossi alle 20:45. La trasferta, valida per la 17esima giornata di Serie A, sarà vietata ai residenti in Campania, obbligatoria la Fidelity Card. Il biglietto costerà 49 euro e sarà possibile acquistarlo da domani, 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 di venerdì 22 dicembre solo presso i punti vendita VivaTicket. Non è attiva la vendita online.

