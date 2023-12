UFFICIALE – Napoli, i convocati: out Elmas e Zielinski. Torna Mario Rui

La formazione del Napoli, allenata da Walter Mazzarri, scenderà in campo oggi alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri.

La lista convocati di oggi prevede tre importanti novità. Non sarà del match Elmas, come previsto a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Non solo lui: escluso dalla lista anche Piotr Zielinski. Da valutare le sue condizioni.

Ma c’è anche una bella notizia: ritorna in squadra Mario Rui, presente nella lista.

La SSC Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha pubblicato la lista convocati per il match di oggi.

“Napoli-Cagliari questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Marcenaro d Genova.

I convocati:

CONTINI Nikita, GOLLINI Pierluigi, MERET Alex, DI LORENZO Giovanni, JUAN Jesus, MARIO RUI Silva Duarte, NATAN Bernardo, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro, ANGUISSA Frank, CAJUSTE Jens, DEMME Diego, GAETANO Gianluca, LINDSTROM Jesper, LOBOTKA Stanislav, OSIMHEN Victor, POLITANO Matteo, KVARATSKHELIA Khvicha, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni, ZERBIN Alessio”