Napoli, idea Soumarè per gennaio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è imminente l’inizio della coppa d’Africa e con lei anche la partenza dei giocatori per le varie nazionali del continente.

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Anguissa . Proprio per questo motivo, il Napoli si sta mettendo all’opera per dare a Mazzarri un degno sostituto del centrocampista camerunese. Il primo nome su cui puntare è Boubakary Soumare, centrocampista del Siviglia in prestito dal Leicester. Un giocatore molto duttile,fisico e dinamico che potrebbe essere un ottimo rinforzo per Mazzarri.