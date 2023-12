L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha ritrovato in Champions il gol dopo due mesi e ora cerca continuità, il Cagliari dunque diventa anche un obiettivo. Il centravanti nigeriano è andato a segno in tutte le sue tre sfide contro i sardi. Victor ha fatto meglio sono contro la Samp segnando nelle sue prime quattro gare. Osimhen ci tiene migliorare il suo rendimento mentre prosegue anche la trattativa per il rinnovo. La trattativa prevede che il contratto sarà allungato al 2026 a dieci milioni netti, più clausola rescissoria intorno ai centotrenta milioni. Questo serve per allungare la storia azzurra di Osimhen e garantire al Napoli una adeguata valutazione del cartellino, senza svalutazione nella prossima estate sul mercato.