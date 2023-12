L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è molto attento sul mercato e spera di chiudere ad inizio gennaio, un affare che dia a Mazzarri delle alternative per l’assenza di Anguissa. Un obiettivo è il francese Boubakary Soumaré, classe 1999, in forza al Siviglia, dove è arrivato in prestito dal Leicester. Soumaré assicura quella fisicità e quell’esperienza a livello internazionale, fondamentale per mantenere alta la competitività del roster azzurro.