L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia è il giocatore perfetto al quale chiedere di scacciare i suoi fantasmi. Dovrà superarli in dribbling, non importa come, purché si ritrovi senza più pericolose ossessioni. Gli chiedono spunti, qualche gol in più, la brillantezza dei tempi passati. Lui contro il Cagliari, cerca solo serenità che sta provando a suggerirgli anche Mazzarri. La fascia sinistra resta il suo mondo, ma si può esplorare il calcio anche dentro al campo, per ritrovarsi dopo aver vinto uno scudetto ed essere diventato il pericolo numero uno da arginare. Questo accentrarsi può essere una soluzione, il resto dovrà farlo comunque lui, magari scortato da un pizzico di fortuna, che non guasta mai.