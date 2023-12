Napoli, idea Boateng per la difesa

Come riporta Roberto Senin, talent scout della Feeling Next football management, il difensore tedesco Jerome Boateng, campione del mondo nel 2014 e attualmente svincolato, si sarebbe proposto al Napoli. L’ultima esperienza del difensore tedesco è stata al Lione. Il difensore, di grande esperienza internazionale, sarebbe un ottimo rinforzo per la retroguardia difensiva partenopea. Inoltre il giocatore si sente particolarmente attratto dalla cittadina tirrenica e vorrebbe trasferisi da subito con la sua famiglia.