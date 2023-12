UFFICIALE – Torino-Napoli, ecco da quando partirà la vendita dei biglietti

La SSC Napoli informa che la vendita dei biglietti per il match Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, proseguirà con le seguenti modalità.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti riservata esclusivamente per i soli titolari di fidelity card del Napoli, solo sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket dalle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 19:00 del 6 gennaio 2024. Il prezzo sarà di 29 euro. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Infine, la SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.