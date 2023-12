Torino-Napoli – Lunedì alle 12 verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti. Modalità di acquisto e prezzi

Il Napoli nella prima sfida dell’anno nuovo affronterà il Torino di Ivan Juric in trasferta, nella sfida in programma domenica 7 gennaio alle 15. La società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere che lunedì alle ore 12 verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio granata. I biglietti potranno essere acquistati solamente da chi è possessore della Fidelity Card del Napoli sul sito VivaTicket o nei punti vendita VivaTicket. Questo il comunicato:

“vendita dei biglietti per il settore ospiti riservata esclusivamente per i soli titolari di fidelity card del Napoli, solo sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket

Vendite dalle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 19:00 del 6 gennaio 2024.

Prezzo: 29,00 Euro

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti“.