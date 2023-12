Di Marzio – Rinnovo Osimhen vicino, clausola rescissoria da capogiro: le cifre

Dopo il brutto periodo che ha passato il Napoli dall’inizio di questa stagione, iniziano ad arrivare belle notizie. Tra i calciatori del club partenopeo, uno dei più importanti è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, capocannoniere della scorsa stagione di Serie A, è tra i profili più interessanti del mondo in ottica calciomercato. Proprio per questo, per blindarlo, Aurelio De Laurentiis avrà bisogno di convincerlo a rinnovare il suo contratto. A questo proposito, il patron azzurro sta cercando l’accordo con insistenza dall’estate scorsa incontrando l’agente di Osimhen, Roberto Calenda.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’ultimo incontro tra le due parti è stato più che positivo. Secondo l’esperto di mercato, che ha reso noti diversi punti dell’accordo, si vuole formalizzare in tempi rapidi. Il nuovo contratto, sempre a detta di Di Marzio, presenterebbe una clausola rescissoria fissata tra i 130 e i 140 milioni di euro. Ovviamente lo stipendio sarà adeguato con un corposo aumento, e il nigeriano firmerà fino al 2026. Gran colpo per il Napoli, che riparte dai suoi top per tornare in alto, dove merita di stare.