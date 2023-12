L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen, dovrebbe presto rinnovare, prolungando di altre due stagioni, con un nuovo ingaggio da oltre 10 milioni netti all’anno. Il nodo della vicenda, resta la clausola. Il Napoli la voleva da oltre 150 milioni, Victor e l’agente non oltre i 120. La scorsa settimana il presidente Aurelio De Laurentiis aveva annunciato al premio “Campania Felix” che si è alla firma del contratto in sospeso da questa estate. La firma non è ancora arrivata ma l’ok al blitz in Marocco dimostra di una ritrovata serenità tra il giocatore e il club dopo la burrasca di fine settembre.