L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Braga. Secondo il quotidiano questa notte, ne vale una stagione, ma anche il futuro. Vanno rimesse le cose al loro posto per non essere inghiottiti dagli abissi dell’anima. Serviranno uomini forti per avere destini forti, restando nella scia di quel passato glorioso che Walter Mazzarri sta cercando di ricostruire. Napoli-Braga può essere un richiamo alla propria natura, quella leggerezza che un allenatore sta cercando di spargere intorno ad una squadra depressa. Napoli-Braga deve essere la partita della svolta nella quale Mazzarri vorrebbe ripartire, dopo essersi imbattuto in Atalanta, Real, Inter e Juve. La Champions è affascinante, ma anche perfida, e quindi il Napoli dovrà scavare dentro di se il glorioso passato e rimetterlo in campo