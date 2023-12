L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen teneva tantissimo alla cerimonia, sognava da sempre di vincere il premio più ambito dell’Africa davanti a idoli assoluti come Eto’o e Amunike. Una volta arrivato a Marrakech, sede del gran gala, s’è regolarmente allenato. L’ha fatto individualmente in una struttura messa a disposizione, come preparato dallo staff tecnico e dallo staff medico del Napoli. Ha svolto lavoro e massaggi come se fosse a Napoli, considerando che con lui è partito anche un fisioterapista.