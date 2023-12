L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano dopo un giorno di lavoro a basso regime a causa dell’influenza Kvara si è allenato regolarmente insieme con il gruppo alla vigilia di una partita fondamentale per il Napoli. Gli ottavi di Champions e l’ingresso nelle top 16 sono una cosa da grandi e Kvaratskhelia cerca una notte all’altezza del suo valore. E sarà ancora meglio se riuscirà anche a segnare. Una sensazione che non accade in Champions da quattordici mesi, dal match del Maradona, contro l’Ajax il 12 ottobre 2022. Kvara ha l’assoluta necessità di rialzare la testa, di sentire la fiducia, di avvertire che certi errori anche colossali possono capitare ai migliori e che l’importante è rimettersi subito a correre. Oggi c’è in palio una qualificazione cruciale per il futuro del club e della squadra e per il morale del gruppo.