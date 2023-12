L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabile formazione del Napoli in vista del match di questa sera contro il Braga. Secondo il quotidiano considerando il recupero di Kvaratskhelia e la conferma di Osimhen dall’inizio nonostante il viaggio in Marocco, Mazzarri confermerà gli stessi undici che hanno giocato venerdì con la Juventus. La squadra è rientrata da Torino dopo la partita e secondo le valutazioni dello staff tecnico, ha avuto tutto il tempo di recuperare. Niente turnover, insomma. La notte di Champions è troppo importante, e Mazzarri in partite di questo tipo si affida ai suoi generali. Il gruppo ha bisogno di fiducia dopo la prestazione con la Juve. Un segnale di crescita da confermare.