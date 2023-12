ULTIM’ORA – Osimhen proclamato pallone d’oro africano del 2023!

Victor Osimhen ha ricevuto ufficialmente il pallone d’oro africano per l’anno 2023.

L’attaccante del Napoli era volato in Marocco, a Marrakech, per la cerimonia di premiazione al suddetto premio di cui era uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Un traguardo importante e onorevole per il centravanti nigeriano, autore di una stagione da vero protagonista con la maglia azzurra e da riferimento per la sua nazionale nigeriana. Un traguardo tanto ambito ed ottenuto con il valore del sacrificio e della sua straordinaria qualità.