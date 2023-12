Osimhen alla premiazione torna sul caso Tik Tok: “Voglio dimenticare tutto, niente contro il Napoli”

Victor Osimhen, in occasione della premiazione per il pallone d’oro africano 2023, ha rilasciato dichiarazioni anche sul caso Tik Tok che lo vide protagonista qualche mese fa.

Sull’argomento il centravanti ha messo le cose in chiaro dichiarando di aver ormai messo tutto alle spalle e di aver chiarito tutto con il Napoli. L’ex Lille è sembrato piuttosto sereno sulla vicenda, dimostrandosi legato alla squadra per la quale gioca e sgombrando ogni tipo di dubbio a mesi di distanza dall’accaduto che scosse l’intero ambiente partenopeo: “Riguardo all’episodio su TikTok, vorrei chiarire una questione. Non ho mai avvertito un trattamento negativo da parte del Napoli o di De Laurentiis. È stato più un ‘errore sciocco’, per così dire, di qualcuno che ha pensato fosse una sorta di scherzo su un momento cruciale per me e la squadra. Non posso dire di essermi sentito bene riguardo a quella situazione, ma devo riconoscere che De Laurentiis, suo figlio Edoardo e molte altre persone del club sono state veramente solidali con me. Hanno cercato di spiegarmi la situazione e ho apprezzato il loro supporto. Quella persona coinvolta è stata gentile con me, ammetto. Abbiamo avuto un dialogo e ha dimostrato sincero dispiacere per quanto accaduto. Abbiamo risolto la questione, e devo dire che sono soddisfatto dell’esito. Ora, guardo avanti. Voglio concentrarmi sul futuro e lasciare questa situazione alle spalle”.