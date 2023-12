Juventus-Napoli è una partita da dimenticare per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è incappato in una giornata no, compromettendo le sorti del match. I quotidiani bocciano pure lui. La Gazzetta dello Sport gli dà 5. E’ il simbolo della crisi del Napoli. Gli riesce quasi niente e sbaglia un gol incredibile. Anche Il Corriere dello sport gli dà 5. Il gol che sbaglia non è da lui. Poi s’innervosisce e cade nelle provocazioni di Gatti.