L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prossima partita che il Napoli affronterà ovvero quella con il Braga. Secondo il quotidiano le ferite sanguinano, la classifica piange e i ventiquattro punti non bastano a Mazzarri. I problemi restano, e la ripresa li ha confermato, dopo che per 45′ li aveva accantonati. A sinistra c’erano esterni che spingevano e che adesso sono in infermeria. Si è in emergenza ma Natan ha qualità. Con Zanoli, che è un destro, si è provato ad alimentare la catena di sinistra, però la partita era cambiata. Ecco, se proprio si deve cercare qualcosa come appunto è la mancanza di cattiveria. Vanno sfruttate le occasioni. Ma la sfida con la Juventus ha aggiunto altro. Si sta ritrovando equilibrio e gli uomini come Osimhen, stanno tornando ai propri livelli. Non meritava di perdere, ma adesso si deve superare il turno con il Braga obbligatoriamente