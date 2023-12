Amir Rrahmani è uno dei principali responsabili della rete di Gatti che ha regalato i tre punti alla Juventus. I quotidiani sportivi lo bocciano del tutto. La Gazzetta dello Sport gli dà 5.5. Gatti non lo ferma nessuno in elevazione, ma lui da stopper non fa benissimo. Sente la mancanza di Kim accanto, ma anche del vero Lobotka avanti e di altro. Il Corriere dello Sport gli dà 5. Nel primo tempo è attento, puntuale, preciso. Fino a quando Gatti lo brucia alle spalle, una fiammata. Che incendia le ambizioni del Napoli. un errore fatale.