Sui prorpi profili social, Dazn , piattaforma che ogni settimana garantisce il pacchetto completo della Serie A, ricorda un Juventus-Napoli che passò alla storia come uno dei più belli. Stiamo parlano del 31 agosto 2019, la prima partita da ex per Maurizio Sarri. Dominio assoluto della Juventus che conduceva per 3-0 fino al ’62 dove iniziò la rimonta napoli con Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Nei minuti di recupero però la Juventus ritornò in vantaggio con un autogoal di Koulibaly.