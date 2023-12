Le dichiarazioni di Spalletti su De laurentiis

Come riporta La gazzetta dello Sport, c’è stata ieri sera la cerimonia per la concessione della cittadinanza napoletana a Luciano Spalletti. Dopo l’intervento di De laurentiis , Spalletti ha parlato di lui, in maniera comica.

” Aurelio si vanta di venire dal cinema e ne assume spesso le sembianze. E’ come quella scena del Film Horror che tu pensi sia l’ultima e mentre stai mangiando Popcorn e bevendo Coca Cola, ricompare una nuova scena terrificante che di fatto ti fa rovesciare tutto addosso.”

Il botta e risposta di De laurentiis non si è fatto attendere :

caro Luciano, i film horror sono come il pane per l’industria cinematografica americana.”