Spalletti su Instagram: “NAPOLI, la mia casa ora sei anche tu, per sempre scugnizzo”

Stamattina l’ex tecnico del Napoli e oggi ct della Nazionale Luciano Spalletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Napoli. La cerimonia è avvenuta nel Maschio Angioino, e gli è stata conferita dal sindaco della città di “Parthenope”, Gaetano Manfredi. Il tecnico toscano sul proprio profilo Instagram ha voluto dedicare un post in cui si ritrae proprio col sindaco di Napoli. La didascalia è un messaggio d’amore per la città, a cui è tanto legato: “NAPOLI, la mia casa ora sei anche tu! Per sempre scugnizzo.💙💙💙“.