Juventus-Napoli – Le probabili formazioni della sfida dello Stadium, Natan dovrebbe agire nuovamente sull’out di sinistra

Domani sera all’Allianz Stadium va in scena il big match tra Juventus e Napoli, con gli azzurri che devono riscattare lo 0-3 subito con l’Inter. Per Mazzarri c’è nuovamente il problema sull’out di sinistra, viste le assenze di Mario Rui ed Olivera, e come riporta Sky molto probabile la presenza sulla sinistra di Natan. Al centro della difesa dovrebbe agire l’altro brasiliano, ovvero Juan Jesus, al fianco del kosovaro Rrahmani. Per il resto dal 1′ ritorna Zielinski, che contro l’Inter era partito dalla panchina per un problema fisico. Dall’altra parte Allegri si affida alla coppia Vlahovic-Chiesa, e ritrova di nuovo Danilo al centro della difesa. Queste le probabili formazioni:



Juventus – Szczesny; Gatti; Danilo; Bremer; Cambiaso; McKennie; Locatelli; Rabiot; Kostic; Chiesa; Vlahovic

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Natan; Zielinski; Anguissa; Lobotka; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia