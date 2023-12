Juve-Napoli, sarà Orsato il direttore del match: scoppia la polemica

La gara tra Juve e Napoli in programma domani allo Juventus Stadium, sarà diretta da Daniele Orsato. Sui social scoppia la polemica, come avrà reagito la società? Questo quanto riportato da Il Mattino:

“La decisione del designatore Rocchi ha fatto storcere il muso all’ambiente azzurro. I precedenti con il fischietto veneto non sorridono al Napoli. Soprattutto quando l’avversario è la Juventus. Quella di domani sarà la nona direzione di Orsato tra bianconeri ed azzurri: con quattro vittorie per la vecchia signora, due pareggi e due successi per il Napoli. In totale, il fischietto veneto ha diretto gli azzurri 23 volte. Ma quando si dice Orsato la mente corre al match tra l’Inter e la Juve del 2018 con la mancata espulsione di Pjanic per un fallo su Rafinha che di fatto favorì l’exploit bianconero a S. Siro e consegnò lo scudetto alla truppa di Allegri a scapito del Napoli”.