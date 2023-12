CdS – Napoli e Zielinski ancora incompatibili: la situazione

Non c’è ancora un accordo di rinnovo tra Piotr Zielinski e ADL. Il polacco sarà un tesserato azzurro fino a giugno del 2024, ma già da gennaio è libero di poter valutare nuove offerte e prendere accordi a zero. Secondo Il Corriere dello Sport, su di lui ci sono Juve e Inter. Questo quanto evidenziato:

“Piotr Zielinski non firma il rinnovo e a gennaio potrà già accordarsi a zero con altri club. E’ duello Juventus-Inter per il centrocampista polacco. Il mercato che sta per decollare va dalla A di Anguissa alla Z di Zielinski e riparte da due terzi del centrocampo dello scudetto del Napoli. La Juve non si lascerà contagiare dai trent’anni e se ne starà nella penombra, consapevole di dover duellare con l’Inter e di essere costretto a fronteggiare l’eventuale desiderio di De Laurentiis di mescolare le carte in tavola. I cinque milioni (circa) dell’attuale contratto di Zielinski rappresentano la soglia da avvicinare, o da superare, per argomentare; e poi le voci, in presenza di svincolati, si arricchiscono e ingigantiscono i costi: un bonus alla firma (altri cinque?) e un triennale o un quadriennale, con la stessa somma, valgono complessivamente 20-25 milioni di euro netti, circa il doppio al lordo”.