Cittadinanza Onoraria, Spalletti: “Napoli è casa mia, grazie di tutto”, ADL: “Faremo un film sullo Scudetto! Adesso Luciano non potrà più tradirci”

Questa mattina è stata conferita la Cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. La cerimonia si è tenuta nella sala dei Baroni a Castel Nuovo con la presenza speciale del Presidente De Laurentiis. Alle 11.25 gli è stata consegnata la Pergamena e la Medaglia della citta di Napoli.

Queste le parole del tecnico di Certaldo: “Mi date una grande responsabilità. Ci tengo a ringraziare il sindaco, i consiglieri, Giuntoli, il Presidente, anche per la sua presenza oggi, tutta la società e i giocatori, artefici della bellezza in giro per il mondo. Sono davvero emozionato, la mia era una squadra fortissima. Questa onorificenza dimostra il grande legame umano che si è instaurato con la gente di Napoli. Quando ne sono diventato allenatore, ho chiesto uno stadio che ci sostenesse sempre e dopo gli iniziali 20-25 mila spettatori la media è cresciuta e ora lo stadio è sempre pieno. Napoli adesso è casa mia, non merito tutto questo amore, nessun mortale lo merita quindi vi dico grazie. Voglio mostrare anche a voi il video che ho fatto ai miei calciatori prima dell’ultima partita, non c’era bisogno di discorsi. Mie ero promesso di tenerlo per me, ma questa è l’occasione per mostrarlo a tutti voi”.

La parola passa ad ADL: “Stiamo lavorando ad un film di 4 ore sullo quello che ha vissuto Napoli per lo Scudetto. Vi vogliamo regalare questa esperienza spero ripetibile, ma senza imbrogli non si può vincere sempre. Ci vogliono le stesse condizioni per continuare a vincere. Per i calciatori vale lo stesso, ad un certo punto subentra l’appagamento. Poi anche gli avversari si rinforzano e diventa più difficile. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore e un po’ di fortuna che ci vuole sempre. Spalletti è stato un grande motivatore, un comadante, in 19 anni di presidenza ho capito che l’attenzionalità di un calciatore è molto corta se non usi i metodi del mister, come le maglie d’allenamento, le scritte sui cartelloni a Castel Volturno, i continui discorsi motivazionali all’interno dello spogliatoio per avere sempre l’attenzione alta. Spalletti si è distinto anche nella interviste, volevo che i miei attori prendessero spunto da lui e dai suoi insegnamenti. Da oggi Luciano non potrà più tradirci”.