Gazzetta – A Torino sarà sfida tra due coppie: Kvara e Osi contro Chiesa e Vlahovic

Allo Juventus Stadium di Torino sarà Juve contro Napoli venerdì 8 dicembre.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, inoltre, in Piemonte sarà l’occasione per vedere la sfida di due coppie: Kvara e Osi contro Chiesa e Vlahovic: “L’intesa è il segreto di ogni rapporto che funziona e che riesce a durare nel tempo. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno avuto una stagione intera per perfezionarla, al termine della quale hanno festeggiato insieme uno scudetto, e ormai possono essere considerati una coppia rodata. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in realtà si conoscono da più tempo, perché hanno giocato insieme anche nella Fiorentina, però prima del 2023-24 avevano avuto meno occasioni per esibirsi in campo uno accanto all’altro”.