Di Lorenzo smentisce le voci: “Una risposta a chi dice che sono infortunato”

Nelle ultime ore, delle voci avevano lasciato i supporters napoletani in apprensione. Infatti, diverse fonti in giornata avevano riportato una notizia riguardante il capitano del Napoli Giovanni di Lorenzo. Il terzino azzurro, tra i più forti in Italia nel suo ruolo, sta preparando con la squadra il match di campionato contro la Juventus. Secondo i rumors di oggi, Di Lorenzo sarebbe in dubbio per la partita, e potrebbe dover lasciare il posto ad un sostituto, probabilmente Alessandro Zanoli.

Le fonti, parlavano di un infortunio muscolare che avrebbe colpito il capitano durante l’allenamento di oggi. A rassicurare i tifosi, ci ha pensato lo stesso Di Lorenzo. Infatti, il capitano azzurro ha pubblicato una storia che lo ritrae sorridente durante la sessione odierna. Come didascalia, una frase chiara e diretta, volta a smentire le voci che sono circolate: “Una risposta a chi dice che sono infortunato, facciamo gli scongiuri”.

I tifosi possono quindi stare tranquilli: Di Lorenzo contro la Juventus ci sarà, ed è più carico che mai.