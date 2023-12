L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto preoccupante riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano la nuova era Mazzarri è partita molto bene, con la vittoria con l’Atalanta, ma poi in quattro giorni sono arrivate le sconfitte con il Real Madrid e contro l’Inter, 7 gol subiti di cui 4 nei secondi tempi. Se le partite durassero 45 minuti, beh, in questo momento sarebbe tutta un’altra storia. Il Napoli si sta leccando le ferite di una condizione atletica precaria sin dall’inizio della stagione. E solo pochi giorni fa con l’esonero di Garcia c’è stato un cambio di preparazione. Per rincorrere bisogna correre. L’impressione è che Mazzarri dovrà superarsi per rigenerare un ambiente già depresso e nuovamente demoralizzato. La squadra, nel secondo tempo, è scoppiata sia fisicamente che mentalmente.