Partita perfetta e trasporto del Maradona: le condizioni per la vittoria

Il Napoli dovrà essere trasportato dal Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, al Napoli serve assolutamente cambiare passo proprio tra le mura amiche. Ecco il resoconto delle gare tra le mura amiche: “È il Maradona che non va. Nella classifi ca delle partite casalinghe il Napoli è quintultimo (7 punti) appena sopra la Salernitana (6 punti), Udinese, Empoli e Verona (4). Nello stadio d’ogni magico ricordo il Napoli ha vinto solo due partite (2-0 Sassuolo, 4-1 Udinese), ne ha perse tre (0- 1 Empoli, 1-3 Fiorentina, 1-2 Lazio), ne ha pareggiata una (2-2 Milan). Il disastro casalingo appartiene tutto a Garcia che anche in Champions ha fallito al Maradona (2-3 Real Madrid, 1-1 Union Berlino)”.